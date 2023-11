information fournie par France 24 • 27/11/2023 à 07:30

A la Une de la presse, ce lundi 27 novembre, les négociations en cours, pour prolonger la trêve initialement prévue jusqu’à ce soir, entre Israël et le Hamas. L’ouverture, aujourd’hui, à Paris devant le tribunal pour enfants, du procès de six collégiens, accusés d’être impliqués dans la mort de Samuel Paty. Le lancement, jeudi, de la COP28 à Dubaï. Et une initiative «écoféministe» au Costa Rica.