Trente jours pour sauver l'Unrwa : avec Philippe Lazzarini, qui se bat pour sauver son organisation

information fournie par France 24 • 05/04/2024 à 11:39

L'Unrwa est au bord du gouffre. Depuis l’attaque du 7 octobre contre Israël, l’organisation est sous le feu des critiques, accusée de porosité avec les terroristes du Hamas. De nombreux États ont suspendu leur contribution financière. Philippe Lazzarini, commissaire général de l'Unrwa, lutte corps et âme pour la survie de l’agence onusienne qui aide les réfugiés palestiniens. Pendant un mois, nos reporters l’ont suivi pas à pas dans sa folle course contre-la-montre aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Europe, afin de trouver des fonds pour financer les activités et les salaires de ses milliers de collaborateurs. Un document exceptionnel d'une durée de 24 minutes.