Tremblements de terre en Turquie: "Après les séismes, la réplique politique?"

information fournie par France 24 • 13/02/2023 à 07:45

A la Une de la presse, ce lundi 13 février, le bilan toujours provisoire, des séismes de lundi dernier en Turquie et en Syrie, où plus de 33 000 personnes ont perdu la vie, selon les derniers chiffres officiels. La mise en garde du président israélien au gouvernement de Benyamin Netanyahou, au sujet de sa très controversée réforme judiciaire. Le témoignage d’une mère ukrainienne qui a réussi à sauver son fils de l’adoption forcée en Russie. Et des bottes étonnantes.