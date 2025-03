information fournie par France 24 • 24/03/2025 à 13:05

Les musées ont-ils un rôle à jouer dans la transition vers une économie plus durable ? Réponse doublement affirmative : d’abord en réduisant leurs impacts sur le climat et la biodiversité. Le Louvre, le musée le plus visité du monde, émet l’équivalent de 4 millions de tonnes de CO2 par an ! Ensuite parce-que les musées, gardiens du passé, peuvent éclairer nos choix futurs. Plan B vous emmène dans les coulisses d’Orsay à Paris. Suivez le guide !