Trafic de Captagon : comment la Syrie est devenue un narco-État

information fournie par France 24 • 23/01/2023 à 15:15

Le Captagon est une drogue de synthèse qui a contribué à faire de la Syrie un narco-État. Les revenus générés par la production illégale de cette amphétamine, dérivée d'un médicament, sont estimés à plusieurs milliards de dollars. En 2021, plus de 400 millions de comprimés ont été saisis dans la région du Moyen-Orient. Où est produit le Captagon et par qui ? Comment inonde-t-il cette région et le reste du monde ? Enquête sur ce trafic qui remonte au plus haut sommet de l'État syrien.