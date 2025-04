Trafic d'animaux sauvages : des félins et des reptiles dans des appartements à Paris

information fournie par France 24 • 07/04/2025 à 14:05

Le trafic d'animaux sauvages est l'un des commerces criminels les plus lucratifs au monde, juste derrière le trafic de drogues, des armes et le trafic d'êtres humains. Des reptiles aux grands félins, des dizaines de milliers d'animaux sauvages sont capturés, vendus et passés en contrebande chaque année. Lors d'une récente opération mondiale, les autorités ont secouru plus de 20 000 animaux vivants et arrêté 365 suspects liés à six réseaux. En France, des félins sauvages ont été trouvés vivant dans des appartements à Paris. Certains de ces animaux sont désormais prises en charge dans un refuge animalier à Nogent-le-Phaye, au sud de la capitale française. Reportage de nos confrères de France 2.