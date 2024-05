"Trad wives" : les influenceuses antiféministes et nationalistes

information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 14:40

Sur les réseaux sociaux, masculinistes et trad wives font fureur. Les premiers se revendiquent "mâles alpha" et estiment qu'il est dans leurs prérogatives de dominer les femmes. Les "trad wives", elles, vantent les mérites d’une féminité assumée, où madame est au service de monsieur – et des enfants s’il y en a – selon un modèle très traditionnel, tout droit sorti de l’esthétique des années 1950. Cécile Simmons, chercheuse à l'ISD à Londres, spécialiste des questions d'égalité et de genre ainsi que des réseaux sociaux, nous aide à décrypter ces phénomène.