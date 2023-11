information fournie par France 24 • 30/11/2023 à 11:18

L’agroécologie est de plus en plus populaire en Afrique, notamment au Togo, où un couple a créé un centre de formation et un éco-village pour enseigner des techniques agricoles respectueuses de l’environnement. Cette approche de l’agriculture se concentre sur le maintien d’un équilibre au sein de l’écosystème. Grâce au centre, les étudiants et les agriculteurs locaux apprennent à renforcer leur résilience face aux défis du changement climatique.