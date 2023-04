information fournie par France 24 • 21/04/2023 à 17:08

Rendez-vous avec Tiwony, l’un des fers de lance du reggae dancehall francophone mondial. Fils de Vicky Edimo, le célèbre bassiste de Manu Dibango et de James Brown, il a obtenu son premier single d'or à 18 ans. En 25 ans de carrière le chanteur cumule plus de 20 projets et des concerts dans le monde entier. Retour sur son parcours hors du commun, ses convictions rastas et ses projets futurs notamment son nouvel album "Frequency", disponible le 28 avril 2023.