information fournie par France 24 • 01/03/2024 à 14:43

Des tirs israéliens sur une foule affamée et une vaste bousculade pendant une distribution d'aide jeudi dans le nord de Gaza ont fait plus de 110 morts selon le Hamas, soulevant au sein de la communauté internationale indignation et appels à établir les responsabilités. Les précisions de Lucile Marbeau, porte-parole à Paris du CICR, Comité international de la Croix-Rouge.