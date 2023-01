information fournie par France 24 • 05/01/2023 à 08:57

Ils ont combattu pour la France... Aujourd'hui presque centenaires, les membres du corps des "tirailleurs sénégalais" pourront continuer à percevoir le minimum vieillesse sans avoir à passer six mois de l'année sur le sol français. Retour aussi sur Makiivka. Pourquoi des militaires russes eux-mêmes font-ils fuiter les détails de ce fiasco ? On va plus loin avec Zyad Limam, Gauthier Rybinski et Astrig Agopian à Kiev.