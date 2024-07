information fournie par France 24 • 30/07/2024 à 11:04

Six tirailleurs africains, exécutés avec des dizaines d'autres sur ordre d'officiers de l'armée française en 1944 à Thiaroye au Sénégal, viennent d'être reconnus "morts pour la France" à titre posthume, une décision mémorielle inédite dans ce dossier douloureux entre la France et ses anciennes colonies. Karfa Diallo, fondateur de l'association Mémoires et Partages et fils de tirailleur, était sur France 24 pour réagir à cette actualité.