information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 10:08

Anthony Blinken vient chercher l'apaisement en Chine, au moment où Washington vote une aide à Taiwan et veut séparer TikTok de son propriétaire chinois, soupçonné d'espionner les internautes occidentaux. On va plus loin avec Zyad Limam, Bruno Daroux et Matthieu Mabin à Washington.