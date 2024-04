information fournie par France 24 • 21/04/2024 à 21:27

C'est un "conflit oublié". 1 an déjà de guerre civile au Soudan. Depuis la mi-avril 2023, les forces armées loyales au général al-Buhrane et les paramilitaires du général Mohamed Hamdane Daglo dit "Hemedti" s'affrontent. Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI est l'invité d'"Au coeur de l'info". Il évoque les ramifications internationales du conflit et l'impact colossal de cette guerre sur les civils.