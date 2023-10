information fournie par France 24 • 26/10/2023 à 15:47

Et si les femmes pouvaient vivre leur grossesse à l'extérieur de leur corps grâce à un gros œuf blanc, un utérus artificiel qui contiendrait leur bébé ?... Finies les nausées et la fatigue ! Voici la solution idéale pour Rachel, interprétée par Emilia Clarke dans "The Pod generation", de la réalisatrice franco-américaine Sophie Barthes.