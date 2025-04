Tensions frontalières entre Canada et États-Unis : la bibliothèque de la discorde

information fournie par France 24 • 11/04/2025 à 18:58

C’est un lieu unique, à cheval sur la plus longue frontière du monde. La bibliothèque Haskell est située sur la frontière américano-canadienne dans les villes de Stanstead au Québec et de Derby Line au Vermont. Une entente autorisait, jusqu’à présent, les Canadiens à emprunter un bout de trottoir, côté américain, pour accéder à la bibliothèque. Mais depuis une visite de la cheffe du Département de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, nommée par Donald Trump, le service de la protection aux frontières a annoncé la fin de l’entente. En attendant de connaître le sort de ses postes de douanes centenaires et de la fameuse rue “Canusa”, la petite ville québécoise de Stanstead incarne déjà la fracture, chaque jour plus grande, qui éloigne Américains et Canadiens. Reportage de François Rihouay et Joanne Profeta.