information fournie par France 24 • 12/02/2024 à 10:28

Ces dernières semaines, les tensions et les combats se sont intensifiés dans l’Est de la République démocratique du Congo entre l’armée régulière de la RDC et les rebelles du M23 poussant la population civile sur les routes de l’exil. Comment les protéger et garantir le droit international humanitaire ? Plus de précisions avec Angèle Dikongué-Atangana, représentante du HCR pour la République démocratique du Congo.