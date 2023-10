information fournie par France 24 • 23/10/2023 à 11:19

A la frontière libanaise, les échanges de tirs meurtriers se sont multipliés entre l'armée et le Hezbollah basé dans le sud du Liban, soutenu par l'Iran et allié du Hamas, tandis que les habitants évacuent la zone frontalière de part et d'autre. Explications de notre journaliste pour France24 Tarek Kai.