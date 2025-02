information fournie par France 24 • 28/02/2025 à 19:30

Autrefois symbole de dynamisme et de modernité, le quartier d'affaires de La Défense traverse une crise sans précédent depuis la pandémie de Covid. Avec la généralisation du télétravail et des tours vieillissantes, le taux de vacance des bureaux a explosé. La Défense est-elle condamnée à ce déclin ou peut-elle se réinventer et trouver un nouveau modèle ?