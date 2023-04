Téchnoféminisme : le numérique, un monde qui manque de diversité

information fournie par France 24 • 21/04/2023 à 18:58

Cette semaine, ActuElles consacre une édition spéciale aux relations entre les femmes et le monde numérique. "Sur internet, il n'y a pas de filles", peut-on lire comme consigne sur les forums en ligne. Cette "règle" est révélatrice du sexisme de ce qu'on a appelé "les nouvelles technologies" et que la journaliste Mathilde Saliou décrit dans son livre "Technoféminisme – Comment le numérique aggrave les inégalités" (Éditions Grasset, 2023). Elle y évoque notamment les violences en ligne et le cyberharcèlement, particulièrement violent à l’encontre des femmes.