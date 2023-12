Tchad : la nouvelle constitution est adoptée, la Cour Suprême valide les résultats du référendum

information fournie par France 24 • 29/12/2023 à 12:52

Au Tchad, la Cour suprême a annoncé jeudi 28 décembre les résultats définitifs du référendum constitutionnel des 16 et 17 décembre dernier. Plus de huit millions de Tchadiens étaient appelés à voter sur le projet de Constitution qui doit permettre un retour à l’ordre constitutionnel à travers des élections. Alors que la commission organisatrice avait déjà donné des résultats provisoires, ces derniers ont été confirmés à la marge par la Cour suprême : le « oui » l’a emporté avec 85,90 % des voix, contre 14,10 % pour le « non ». Mamadou Djimtébaye détaille cette séquence politique pour France 24.