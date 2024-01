Taïwan : un scrutin dans l'ombre de Pékin ?

information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 17:39

À Taïwan, les élections présidentielle et législative auront lieu samedi. Trois candidats sont en lice. Favori des sondages, le vice-président sortant William Lai, de centre-gauche, se présente comme le successeur de la présidente Tsai, partisane d’une indépendance face à la Chine. Face à lui, le candidat du Kuomintang, Hou Yu-ih est issu de la droite nationaliste proche de Pékin, et un troisième candidat, Ko Wen. Ces élections sont scrutées par la Chine et les États-Unis. La Chine, qui a appelé les Taïwanais à faire "le bon choix", voit le candidat favori comme "un grave danger" à son ambition de voir l'île revenir dans son giron.