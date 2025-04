information fournie par France 24 • 03/04/2025 à 16:10

Plus de 300 personnes sont mortes depuis la chute du régime al-Assad en décembre 2024, à cause des mines et autres munitions non explosées encore très nombreuses en Syrie, notamment dans les régions de l'ancienne ligne de front. Les Casques blancs déminent autant que leurs moyens le permettent.

En Pologne, Mateusz Wodzinski, à l'origine traducteur, se consacre désormais pleinement à sa collecte de fonds pour acheminer lui-même 4X4, camions, pick-ups, auprès de l'armée ukrainienne.