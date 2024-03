information fournie par France 24 • 16/03/2024 à 10:36

De toutes les révolutions dans le monde arabe, c'est celle qui a le plus triste bilan. Treize ans après le soulevement populaire contre Bachar al-Assad, le didacteur est toujours au pouvoir en Syrie. Le pays compte plus de 500 000 morts et des dizaines de milliers de disparus. Six millions de Syriens ont été poussés à l'exil et autant ont été déplacés. À Idleb, l'un des derniers bastions rebelles au régime de Damas, la population est épuisée par plus d'une décennie de guerre. Reportage de