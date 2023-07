information fournie par France 24 • 07/07/2023 à 17:03

Le Premier ministre chinois Li Qiang a souligné une possible éclaircie dans les relations tendues entre Pékin et Washington, lors d'une rencontre en Chine avec la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Pour une analyse approfondie, FRANCE 24 reçoit Jean-François Di Meglio, Président de l'Asia Centre et Professeur associé à l'Université Nationale de Chengchi.