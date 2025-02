information fournie par France 24 • 16/02/2025 à 20:46

Notre invitée au cœur de l'info est venue nous parler de « pandémie numérique ». Alors que l'IA était sur toutes les lèvres cette semaine, nous avons voulu prendre le temps de comprendre ces algorithmes qui entrent dans nos vies, dès la naissance et peuvent conditionner le développement des enfants. Sylvie Dieu Osika reçoit de plus en plus de très jeunes enfants dépendants avec des conséquences observables sur leur développement.