information fournie par France 24 • 08/04/2024 à 12:32

Le Français Louis Arnaud, 36 ans, est détenu en Iran depuis un an et demi. Condamné à cinq ans de prison pour "atteinte à la sécurité de l’Etat", ses proches se désespèrent de le voir sortir de prison un jour. Nous recevons sa mère, Sylvie Arnaud, ainsi qu’Armin Arefi, grand reporter au Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient.