Surperformance des valeurs de la Tech : la reprise du secteur est-elle là pour durer ?

information fournie par Sycomore AM • 21/06/2023 à 14:19

A la surprise de beaucoup, le secteur de la Tech surperforme le marché depuis le début de l'année. Selon les experts de l'investissement de Sycomore AM, le moment semble opportun pour investir dans ce secteur : après près de deux ans de normalisation de la demande et de la valorisation dans la Tech, et dans un environnement de taux plus sain, la technologie est au cœur de la transformation dans toutes les industries et n'en est qu'au premier round de sa révolution. Retrouvez l'analyse de l'équipe Tech chez Sycomore AM.