information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 12:51

Notre invité de ce vendredi est le sociologue et démographe François Héran, titulaire de la Chaire migrations et sociétés au Collège de France. Il revient sur les données réelles sur les migrations en France, alors qu'est débattu le projet de loi Immigration porté par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt.