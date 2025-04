information fournie par France 24 • 23/04/2025 à 15:21

Le gouvernement cherche à faire des économies, et la suppression de l'abattement fiscal des retraités est l'une des pistes à l'étude. Mais l'exécutif risque de faire face à une levée de boucliers des oppositions et d'une partie du socle commun. Le RN et la droite s'y opposent fermement, avec cet enjeu du côté des Républicains : la course à la présidence du parti entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, qui voit naître une nouvelle "guerre des chefs".