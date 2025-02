"Subway surfing" aux États-Unis : une mère endeuillée poursuit Meta et TikTok en justice

information fournie par France 24 • 19/02/2025 à 13:59

À New York, des jeunes en quêtes de sensations fortes grimpent sur le toit des rames d'un métro en marche. Le "subway surfing" existe depuis des décennies mais connaît un regain d'intérêt à la fin parfois tragique. Six personnes sont décédés à cause de ce phénomène dangereux à New York en 2024. Ces défis, on les trouve sur les réseaux sociaux, dont les algorithmes captivent les enfants et encouragent les utilisateurs à produire des contenus de plus en plus extrêmes dans le but d'accumuler des "likes". Nos correspondantes Jessica Le Masurier et Fanny Chauvin ont rencontré la mère d'un adolescent qui a perdu la vie en faisant du "subway surfing". Elle tient pour responsables de la mort de son fils les entreprises Meta et TikTok.