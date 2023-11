information fournie par France 24 • 21/11/2023 à 19:17

Comment relancer les liens entre la France et l'Afrique ? Mali, Centrafrique, Niger... La France n'est plus la bienvenue. Un rapport parlementaire a été présenté il y a quelques jours. Il préconise un changement de style : moins de discours et plus d'actions concrètes. Les députés en ont débattu ce mardi à l'Assemblée Nationale.