"Stop drive" de Citroën : 236.000 véhicules C3 et DS3 immobilisés en France

information fournie par France 24 • 18/02/2025 à 22:56

236 900 propriétaires de Citroën C3 et DS3 du nord de la France ont été appelés à cesser de conduire immédiatement leur véhicule à cause d'airbags potentiellement dangereux. Ces airbags, produits par l'équipementier japonais Takata, sont défectueux et risquent d'exploser, blessant ou même tuant les passagers de ces modèles construits entre 2009 et 2013. En France, ils ont déjà fait douze décès au moins : un en métropole et onze autres dans les territoires d'outre-mer où l'humidité du climat dégrade plus vite un des composants. Mais le constructeur automobile Stellantis et la France ne sont pas les seuls concernés : dans le monde, 100 millions de véhicules ont été touchés au fil des ans. Les airbags de l'équipementier japonais Takata, qui a fait faillite en 2017, utilisent des capsules de nitrate d'ammonium, un gaz qui peut devenir instable en cas d'humidité. La capsule métallique peut se retrouver propulsée à une vitesse de 300km/h, faisant de gros dégâts sur son passage.