information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 17:08

Pour endiguer la délinquance juvénile en Guadeloupe, le gouvernement a décrété le 22 avril et pour un mois renouvelable la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs dans les villes de Pointe-à-Pitre et des Abymes. Pour Stéphanie Mulot, professeure de sociologie à l’Université Toulouse-Jean Jaurès et spécialiste des Antilles, cette mesure d'exception est avant tout une manière pour le gouvernement de drainer les voix de l'extrême droite en prouvant que l'État est capable de rétablir l'ordre sur l'ensemble du territoire, y compris dans les Outre-mer.