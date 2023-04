information fournie par France 24 • 20/04/2023 à 16:20

La plus grande fusée du monde, Starship, développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, a explosé en vol peu après son décollage mais ce premier vol d'essai représente d'ores et déjà un énorme succès pour l'entreprise. Sur Twitter, Elon Musk a félicité SpaceX et promis un nouveau vol test de Starship "dans quelques mois".