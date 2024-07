information fournie par France 24 • 16/07/2024 à 14:57

Dans le billet sciences du jour, focus sur ce rapport de l’OMS et de l’Unicef qui alerte sur une stagnation de la vaccination au niveau mondial. L’objectif est maintenant de revenir au taux de vaccination observé avant la pandémie de Covid-19 et de réduire de moitié le nombre d’enfants n’ayant reçu aucune dose de vaccin d’ici à 2030, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.