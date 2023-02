Spécial lingerie : l'érotisme, le confort et pour les hommes… De la dentelle

information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 10:43

La lingerie, est-ce "de la mode" ? En haute couture, comme par exemple chez Julien Fournié, elle devient un vêtement à part entière, les "dessous" n'ont plus besoin de dessus. Car aujourd'hui, on ne joue plus avec les codes de la séduction comme par le passé. Les matières deviennent moins oppressives, la lingerie peut continuer à être sexy, mais elle doit être avant tout confortable. Quant aux hommes, ils vont sérieusement pouvoir envisager de porter de la dentelle.