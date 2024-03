information fournie par France 24 • 06/03/2024 à 14:15

En visite à Prague, Emmanuel Macron a mis en garde ses alliés européens contre "l’esprit de défaite" et a appelé à ne pas "être lâches". Sur le plan national, le soutien à l’Ukraine fera l’objet d’un débat suivi d’un vote à l’Assemblée nationale le 12 mars et au Sénat le lendemain. Ce vote devrait porter sur l’accord bilatéral de sécurité garantissant un soutien civil et militaire dans la durée à Kiev.