Sous le voile de la réalité : un siècle de surréalisme

Dans son "Manifeste du surréalisme", rédigé il y a un siècle, en 1924, André Breton défend l'existence d'une "réalité supérieure" à celle du quotidien. Le surréalisme rejette la raison, la logique et le langage qui masqueraient des vérités plus profondes et plus mystiques. Ce mouvement, véritable révolution artistique et spirituelle, a produit certaines des œuvres d’art les plus avant-gardistes et les plus troublantes du XXe siècle. Cent ans plus tard, son héritage continue d’infuser l’art et la culture.