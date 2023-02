information fournie par France 24 • 14/02/2023 à 10:54

Le Sénégalais Souleymane Bachir Diagne est l’un des philosophes les plus importants de notre temps. Dans Paris Direct, il évoque un programme inédit mis sur pied entre l’École normale supérieure ici à Paris et deux université africaines, sénégalaise et sud-africaine, qui vise à décentrer la façon dont on pense le monde. Entretien.