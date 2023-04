Soudan : une nouvelle guerre civile ? Les combats font rage, une centaine de civils tués

information fournie par France 24 • 17/04/2023 à 20:51

Au Soudan, de violents combats opposent l’armée du général al-Burhane aux Forces de soutien rapide (FSR). Des centaines de civils ont été tués dans les affrontements. Depuis le coup d’État militaire du 25 octobre 2021, la tension est montée entre l'homme fort du pays et son numéro deux, le général Mohamed Hamdan Daglo dit "Hemedti", à la tête de la milice paramilitaire. Après la Ligue arabe et l'Union africaine, les États-Unis et le Royaume-Uni appellent à une cessation immédiate des violences.