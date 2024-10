information fournie par France 24 • 29/10/2024 à 01:38

Le conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à New York ce lundi pour parler des violences au Soudan... Les civils sont de plus en plus touchés. C'est notamment le cas depuis vendredi dernier dans l'Etat d'Al-Jazira, jusqu'à présent relativement épargné par les tueries de civils.