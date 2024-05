Soudan : un nettoyage ethnique à l'encontre des populations non arabes, selon le dernier rapport de HRW

information fournie par France 24 • 10/05/2024 à 13:23

L'ONG Human Rights Watch a déclaré jeudi que les attaques des forces paramilitaires soudanaises et de leurs milices alliées, qui ont tué des milliers de personnes dans la région occidentale du Darfour l'année dernière, constituaient une campagne de nettoyage ethnique à l'encontre de la population non arabe de la région. Les forces paramilitaires de soutien rapide, qui combattent l'armée soudanaise depuis plus d'un an, se sont alliées à des milices armées pour mener des attaques contre l'ethnie Masalit et d'autres groupes non arabes à El Geneina, la capitale de l'État du Darfour occidental, comme l'explique Jean Baptiste Gallopin, chercheur à Human Rights Watch et invité de France 24.