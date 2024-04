information fournie par France 24 • 04/04/2024 à 12:14

Les médias internationaux saoudiens Al-Arabiya, Al-Hadath, et émirati Sky News Arabia, n'ont plus le droit de travailler au Soudan. Une nouvelle atteinte à la liberté de la presse dans le pays, en guerre depuis près d'un an. Les précisions de Bastien Renouil, correspondant de France 24 dans la région.