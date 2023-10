information fournie par France 24 • 16/10/2023 à 22:14

Plus de 9 000 morts, 5,6 millions de déplacés et de réfugiés : six mois de guerre ont mis le Soudan à genoux et ravagé sa capitale Khartoum, mais aussi au Darfour, où les milices ont désormais le champ libre pour massacrer les civils.