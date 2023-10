information fournie par France 24 • 17/10/2023 à 16:26

Au Darfour occidental, dont la capitale el-Geneina borde le Tchad voisin, la guerre a pris une tournure ethnique. Alors que l’armée régulière est restée cantonnée dans son quartier général, la zone est sous le contrôle quasi intégral des paramilitaires et des milices arabes qui leur sont affiliées. Plus de 420 000 personnes ont franchi la frontière du Tchad. Dans les camps de réfugiés, les rescapés racontent les massacres et dénoncent un « nettoyage ethnique ».