information fournie par France 24 • 08/12/2023 à 11:39

"Des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité sont commis au Soudan", ce sont les mots du Sécrétait d’Etat américain Anthony Blinken. Il pointe du doigt l’armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide alors même que les négociations de Jeddah entre les deux parties ont échoué à atteindre un cessez le feu cette semaine. Depuis le début du conflit, des milliers de personnes ont été tuées et 6 millions de civils ont du fuir les violences.