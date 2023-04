Soudan : le chaos s'installe ? La France et plusieurs pays évacuent leurs ressortissants

information fournie par France 24 • 24/04/2023 à 20:42

Le Soudan s’enfonce-t-il dans le chaos ? De nombreux pays mènent les opérations de rapatriement de leur ressortissants. Plus de mille Européens ont déjà été évacués. La France a mené plusieurs rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti pour prendre en charge les ressortissants français et d'autres nationalités. Depuis dix jours, les combats entre l'armée soudanaise et des forces paramilitaires (les FSR) ont déjà fait au moins 420 morts et 3700 blessés selon l'OMS.