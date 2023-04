information fournie par France 24 • 24/04/2023 à 22:39

Depuis 10 jours, le Soudan vit au rythme d'une guerre du pouvoir que se livre deux généraux : Al Bourhane à la tête de l'armée et Hamdan Daglo, alias "Hemetti" qui dirige les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide. Les combats ont tué plus de 400 personnes. Plus de 15 pays procèdent au rapatriement de leurs ressortissants. On va plus loin avec Marc Semo et Baptiste Fallevoz.