information fournie par France 24 • 29/12/2023 à 12:20

Un conflit d’une rare violence frappe le Soudan depuis plus de 8 mois. En marge de la lutte sanglante entre deux anciens généraux alliés, des milliers d’hommes, femmes et enfants fuient les violences et manquent de tout dans les camps de réfugiés du Tchad, le pays voisin.